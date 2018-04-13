Після вихідних долар і євро трохи подорожчають

Офіційний курс НБУ на 16 квітня: 100 USD – 2612,4909 гривні; 100 EUR – 3217,8050 гривні; 10 RUR – 4,2527 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2612,4909 (13 квітня – 2598,6350)

100 EUR – 3217,8050 (13 квітня – 3202,2979)

10 RUR – 4,2527 (13 квітня – 4,1869)

Читайте такожЗростання цін в Україні випереджає прогнози - Нацбанк

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,13/26,16 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів, гривня знизилася до долара на 10 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,18/32,21 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4016/0,4022 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1249 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 624 угоди на суму 434,30 мільйона доларів.