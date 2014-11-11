Міжнародні резерви Росії за місяць упали на $25,65 млрд
19:32, 11 листопада 2014Фінанси
0
Фінансова ситуація в Російській Федерації усе більше ускладнюється.
Росія відчуває дефіцит валюти / Фото УНІАН
Міжнародні резерви РФ у жовтні 2014 року знизилися на 25,65 млрд доларів (5,6%) - до 428,59 млрд доларів.
Читайте такожБанк Росії через сильне падіння рубля відмовився від щоденного продажу доларівЯк пише Прайм, про це свідчить інформація Банку Росії.
Міжнародні резерви РФ - це високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії й уряду РФ, що складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter