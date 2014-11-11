Міжнародні резерви Росії за місяць упали на $25,65 млрд

Міжнародні резерви РФ у жовтні 2014 року знизилися на 25,65 млрд доларів (5,6%) - до 428,59 млрд доларів.

Читайте такожБанк Росії через сильне падіння рубля відмовився від щоденного продажу доларівЯк пише Прайм, про це свідчить інформація Банку Росії.

Міжнародні резерви РФ - це високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії й уряду РФ, що складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.