Україна може з надлишком компенсувати збиток від втрати територій за рахунок Росії - експерт

Таку думку висловив керівний партнер компанії «Капітал Таймс» Ерік Найман під час круглого столу, передає кореспондент УНІАН.

За оцінками експерта, в результаті протистоянь на Донбасі Україна втратила контроль над частиною своїх територій, на які припадає 7% території країни, населення і ВВП.

«Україна зазнала досить важкого економічного збитку. Але якщо змусити заплатити за нього Росію як агресора, ми компенсуємо, з лишком компенсуємо, ще й заробимо. Це питання до юристів, як це зробити. Це питання безкарності. Питання захисту інвесторів. Хто інвестуватиме в країну, в якій ти гарантовано втратиш гроші?», - сказав Найман.

Водночас експерт наголошує, що, незважаючи на ці втрати, наша країна досі не дала адекватної відповіді агресору в економічному полі.

«Україна втратила контроль над чималою територією, і великою економічною складовою. При цьому Україна досі не дала жодної адекватної відповіді в економічному плані. Військова відповідь у нас відбувається, більш-менш, але вдалося стабілізувати, гірше не стає, але в економічному плані як такої відповіді немає», - додав він.

Читайте такожЄвропейський суд розглядає три позови України проти РосіїЕксперт нагадав, що з купівлею банків російськими власниками були фактично куплені кредитні портфелі всієї української промисловості.

«Це не тільки просочення інформації, а й важіль впливу, смикаєш за ниточки будь-яке підприємство. Будь-який кредитор, який так чи інакше, впливає на свого позичальника», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, з квітня поточного року Україна веде на території Луганської і Донецької областей антитерористичну операцію проти проросійських бойовиків. Упродовж липня і серпня українські силовики звільнили від терористів ряд міст, проте багато населених пунктів залишаються непідконтрольними українській владі.

Нагадаємо, 16 березня в результаті нелегітимного референдуму з питання про статус Криму самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували низку санкцій стосовно російських бізнесменів і чиновників, а також галузей промисловості.