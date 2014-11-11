Нацбанк заради підтримки гривні за місяць збільшив продаж доларів у 6,5 разу

Національний банк України в жовтні на міжбанківському ринку продав валюти на 3,143 млрд дол. і на 20 млн. євро більше, ніж придбав, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, регулятор на міжбанківському ринку купив 6,2 млн. дол. за курсом 12,9088 грн/дол, продав 3,149 млрд дол за курсом 12,9490 грн/дол і 20 млн. євро за курсом 16,5115 грн/євро.

Таким чином, з початку поточного року сальдо інтервенцій залишається негативним (продаж валюти перевищує її купівлю) і становить 7,844 млрд дол.

Читайте такожГривня до закриття міжбанку впала до нового історичного мінімуму - 16,25 за доларЯк повідомляв УНІАН, у січні-лютому 2014 року Нацбанк витратив на підтримку гривні 3,637 млрд дол золотовалютних резервів, а після переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому усунувся від проведення інтервенцій.

Національний банк України у вересні на міжбанківському валютному ринку продав валюти на 478,2 млн. дол. і на 199,4 млн. євро більше, ніж придбав.