Нацбанк обіцяє показати учасникам валютних аукціонів "реальний" курс гривні

Національний банк України планує вдосконалити процедуру проведення щоденних валютних аукціонів і перейти до задоволення заявок нижче середньозваженого курсу, повідомила прес-служба регулятора.

"Національний банк України планує вдосконалити процедуру щоденних аукціонів, на яких середньозважений курс визначатиметься з урахуванням функції нормального розподілу. Заявки банків задовольнятимуться, починаючи з тих, хто запропонував курс купівлі на рівні середньозваженого курсу і нижче", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНацбанк заради підтримки гривні за місяць збільшив продаж доларів у 6,5 разуРегулятор зазначає, що це дозволить показати учасникам ринку не найвищі цінові пропозиції, а реальний обмінний курс гривні, тобто репрезентативний стан ринку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 5 листопада щоденно проводить валютні інтервенції у вигляді аукціонів невеликих обсягів за «голландською» схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.