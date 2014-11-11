Функціонування російських банків в Україні є питанням нацбезпеки – радник голови СБУ

Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський під час круглого столу в Києві.

За його словами, конфлікт на сході України матиме затяжний характер, і на даний час необхідно комплексно переглянути відносини з Російською Федерацією в різних сферах, включаючи банківську.

«Очевидно, що питання функціонування російських банків і обслуговування в них громадян і установ є питанням національної безпеки. І, напевно, це питання має бути розглянуте в рамках одного із засідань Ради національної безпеки і оборони України, як питання, яке становить стратегічний інтерес для нашої держави», - сказав Лубківський.

Чиновник зазначив, що упродовж 2010-2014 років була поширена практика вибору банків для обслуговування держпідприємств не за принципом економічної обгрунтованості і безпеки, а за принципом лояльності до діючої влади.

Читайте такожУкраїна може з надлишком компенсувати збиток від втрати територій за рахунок Росії - експерт«Життєво важливі галузі економіки держави опинилися у фінансовій залежності від російських банків, це ми постійно фіксуємо. Служба безпеки України кілька разів сигналізувала про це Кабінету міністрів України, кажучи про необхідність переведення підприємств державного сектора економіки на обслуговування у державні банки», - додав він.

За словами Лубківського, в умовах військового конфлікту з Російською Федерацією така ситуація негативно впливає на економічний потенціал держави і її обороноздатність, і на даний час обслуговування стратегічних галузей країни у держбанках доцільне з точки зору захисту державної таємниці і персональних даних військовослужбовців. Але водночас Лубківський зазначив, що це поточна оцінка СБУ, і коли конфлікт розв‘яжеться, можливі інші оцінки.

«На наше переконання, необхідно переглянути затверджений Міністерством фінансів України перелік банківських установ, яким надано право здійснювати виплату заробітних плат працівникам бюджетних державних установ, цей перелік був сформований ще у 2005 році, і з того часу не зазнав істотних змін», - сказав чиновник.

Читайте такожВтрати російських банків в Україні оцінили у $25 млрдЯк повідомляв УНІАН, з квітня поточного року Україна веде на території Луганської і Донецької областей антитерористичну операцію проти проросійських бойовиків. Упродовж липня і серпня українські силовики звільнили від терористів ряд міст, проте багато населених пунктів залишаються непідконтрольними українській владі.

11 вересня в Україні набув чинності закон про санкції, розроблений урядом, ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом України. Згодом Кабмін узгодив перелік персональних санкцій, що вводяться у зв'язку з російською агресією, для подальшого обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Пропозиції уряду стосуються заборони на в'їзд на територію України громадянам Росії та інших країн, які підтримали агресію, блокування активів юридичних осіб, які підтримали російську агресію, тероризм і окупацію частини України, а також заборони на виведення капіталів за межі України юридичними особами – резидентами Російської Федерації державної форми власності або резидентами, частина власності яких належить Російській Федерації, які підтримали військову агресію Росії стосовно України.