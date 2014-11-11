АП відновить діяльність Ради інвесторів при президенті

Про це заявив під час брифінгу заступник голови АП Дмитро Шимків.

"Цей орган дозволить зробити максимально прозорим і публічним процес аналізу інвестиційних проектів, вивчення проблем і шляхів вирішення конфліктних ситуацій", - сказав він.

Також заступник глави АП зазначив, що під час зустрічей з представниками Американської торговельної палати і Європейської бізнес-асоціації головними скаргами іноземних інвесторів стали посилення тиску з боку контролюючих органів і продовження судових процесів, ініційованих органами виконавчої влади ще при Вікторі Януковичі.

Читайте такожНацбанк звільнив від валютного контролю Shell і Chevron«Наші перевіряючі органи креативні: знаходять моделі, як заходити на підприємства і тиснути на них», - додав Шимків.

Крім того, він анонсував проведення на початку наступного року донорської конференції, яка буде спрямована на відновлення економіки України в середньостроковій перспективі.

Довідка УНІАН. Попередня Рада інвесторів при президентові України припинила своє існування після президентських виборів у травні цього року. Глобальним завданням Ради є внесення пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні для створення сприятливих ринкових умов для роботи вже існуючим вітчизняним та іноземним інвесторам, а також для залучення нових іноземних інвесторів.