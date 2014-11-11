АП відновить діяльність Ради інвесторів при президенті
Адміністрація президента відновить діяльність Ради інвесторів при президенті України, який буде реальним майданчиком комунікації та формування позитивного інвестиційного клімату.
Про це заявив під час брифінгу заступник голови АП Дмитро Шимків.
"Цей орган дозволить зробити максимально прозорим і публічним процес аналізу інвестиційних проектів, вивчення проблем і шляхів вирішення конфліктних ситуацій", - сказав він.
Також заступник глави АП зазначив, що під час зустрічей з представниками Американської торговельної палати і Європейської бізнес-асоціації головними скаргами іноземних інвесторів стали посилення тиску з боку контролюючих органів і продовження судових процесів, ініційованих органами виконавчої влади ще при Вікторі Януковичі.
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Крім того, він анонсував проведення на початку наступного року донорської конференції, яка буде спрямована на відновлення економіки України в середньостроковій перспективі.
Довідка УНІАН. Попередня Рада інвесторів при президентові України припинила своє існування після президентських виборів у травні цього року. Глобальним завданням Ради є внесення пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні для створення сприятливих ринкових умов для роботи вже існуючим вітчизняним та іноземним інвесторам, а також для залучення нових іноземних інвесторів.