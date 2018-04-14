Порошенко звільнив від податків організаторів фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Президент підписав закон щодо проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА-2018.

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення належного проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018.

Як повідомляє прес-служба глави держави, йдеться про закон № 2373-VІІІ «Про внесення зміни до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у зв’язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018».

Його Верховна Рада ухвалила 22 березня.

Закон спрямований на забезпечення реалізації взятих зобов’язань щодо належного проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року.

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Документом передбачається тимчасово, до 1 червня 2018 року, звільнення від нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування представників або посадових осіб асоціацій - членів УЄФА; членів делегацій, які беруть участь у фінальних матчах, у тому числі членів команд, які здобули право на участь у фінальних матчах; фізичних осіб, акредитованих УЄФА, зокрема, співробітників та тимчасових працівників, представників засобів масової інформації, партнерів УЄФА, представників спонсорів.

Згідно з чинним законодавством, відповідні нарахування здійснюються за виконання робіт та/або надання послуг на території України або за її межами на період підготовки та проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, зокрема, але не виключно, у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових, оплати проживання, забезпечення медичного страхування та/або страхування життя таким особам або третім особам на користь таких осіб, незалежно від їх участі у проведенні зазначених фінальних матчів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.