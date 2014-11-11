Гонтарева: Поки російські банки поводяться добре, буду захищати їхні інтереси

Про це вона сказала в ефірі програми "Шустер LIVE", пише Українська правда.

Читайте такожГолова НБУ пояснила, чому більше не буде фіксованого курсу долара

"Напевно, мене за це будуть критикувати, але я вважаю, що у нас немає російських банків - у нас є українські банки з російським капіталом. І до того моменту, поки в нашу країну вони хочуть вводити капітал і давати кредити нашим підприємствам... Поки ці банки поводяться добре, буду захищати їхні інтереси в тому числі", - заявила Гонтарева, додавши, що НБУ проводить моніторинг цих банків.