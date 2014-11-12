Глава НБУ: за пошук коштів для України взявся Сорос

Про це вона сказала в ефірі "Першого національного", повідомляє LB.ua.

"Я член комітету реформ, і ми пишемо - у мене є команда волонтерів - "програму Маршалла". Нещодавно я її презентувала особисто пану Соросу. У нього вона викликає інтерес. Ми чекаємо, що нам під неї дадуть гроші. Він збирає спонсорську конференцію, особисто він", - заявила Гонтарева.

Варто зазначити, що в кінці жовтня Сорос опублікував колонку у журналі New York Review of Books, в якій закликав МВФ збільшити розмір допомоги для України. За його оцінками, Україні потрібно 20 мільярдів доларів.

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Сорос - один з найбагатших людей в світі. Його статок, за оцінкою Bloomberg, становить 26,1 мільярда доларів.

Нагадаємо, що на початок 2015 року заплановано донорську конференцію. На ній Україна очікує зібрати до 11 мільярдів євро на реформи і відновлення Донбасу.