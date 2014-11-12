Колишні керівники НБУ за два роки витратили $22 млрд на підтримку гривні - Гонтарева

Про це заявила глава НБУ Валерія Гонтарева в ефірі "Шустер Live", передає Еспресо.TV.

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"Для того, щоб підтримувати фіксований курс в розмірі 8, скажімо, попереднє керівництво Національного банку тільки за останні 2 роки витратило на це $ 22 млрд з валютних резервів країни. При цьому $4 млрд вони витратили ще за січень і лютий цього року", - заявила вона.