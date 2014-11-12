Колишні керівники НБУ за два роки витратили $22 млрд на підтримку гривні - Гонтарева
01:51, 12 листопада 2014Фінанси
0
На підтримку курсу на рівні 8 грн/$ колишнє керівництво Національного банку (НБУ) за два роки витратило $22 млрд
Колишні керівники НБУ за два роки витратили $22 млрд на підтримку гривні
Про це заявила глава НБУ Валерія Гонтарева в ефірі "Шустер Live", передає Еспресо.TV.
Читайте такожНацбанк обіцяє показати учасникам валютних аукціонів "реальний" курс гривні
"Для того, щоб підтримувати фіксований курс в розмірі 8, скажімо, попереднє керівництво Національного банку тільки за останні 2 роки витратило на це $ 22 млрд з валютних резервів країни. При цьому $4 млрд вони витратили ще за січень і лютий цього року", - заявила вона.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter