НБУ і 40 найбільших банків не змогли домовитися про курс гривні - Гонтарева

Про це заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі "Шустер Live", передає Еспресо.TV

"З банкірами ми обговорювали - і відразу скажу: обговорювали і не домовилися - ми запитували у банкірів, на якому курсі вони відчувають ми можемо знайти баланс (рівновага курсу гривні, - Ред.). Тому що, якщо ми зараз не знайдемо (рівноваги курсу, - Ред.) нам доведеться вживати додаткові адміністративні заходи, а нам цього дуже не хочеться. Ми вважаємо, що ситуація з нашим платіжним балансом каже, що ми його (рівновагу курсу, - Ред.) повинні знайти, а далі, як тільки паніка спадає, ми підемо вниз", - заявила Гонтарева.

У той же час, за її словами, банківська система дуже серйозно ставиться до девальвації гривні.

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"Тому що будь-яка девальвація - це удар по балансам банку. Це і відтік депозитів в гривні, і порушення нормативів, що передбачає штрафи з боку НБУ, і падає якість кредитного портфеля, після цього акціонерам треба докапіталізувати банк", - заявила глава НБУ.

Зазначимо, раніше Гонтарева заявляла, що 10 листопада 2014 р. в Національному банку запланована робоча зустріч з керівниками 40 найбільших банків, на якій разом з ними буде проаналізована зібрана за минулий тиждень статистична інформація за результатами роботи ринку та проведених аукціонів та прийнято рішення про подальші кроки.