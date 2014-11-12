НБУ скоротив витрати на 55% - Гонтарева
07:53, 12 листопада 2014Фінанси
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Національний банк (НБУ) скоротив витрати на своє утримання на 55%, до 5 млрд грн в 2015 році
Гонтарева оголосила про велике скорочення / УНІАН
Про це повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева, пише Еспресо.TV.
"На своє утримання Національний банк в 2014 році і в 2013-му витрачав 11 млрд грн. Бюджет, який ми склали на своє утримання в наступному році, склав 5 млрд грн", - сказала вона.
Крім того, глава НБУ заявила, що Нацбанк планує велике скорочення своїх співробітників.
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"Порівнянний з нами за розміром центральний банк, за розміром країни, повинен мати в половину менше співробітників", - підкреслила вона.
На даний момент штат регулятора становить 11 тис. співробітників.
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