Великобританія може ввести нові санкції проти російських олігархів – ЗМІ

ЗМІ згадують Олега Дерипаску та Віктора Вексельберга, проти яких США нещодавно запровадили жорсткі санкції, а також Романа Абрамовича, якому належить англійський футбольний клуб «Челсі».

Влада Великої Британії розглядає можливість введення нових санкцій проти російських бізнесменів, які ведуть справи на території Сполученого Королівства.

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Як повідомляє видання Sunday Times, яке посилається на джерела в канцелярії прем’єр-міністра Терези Мей, конкретні обмежувальні заходи поки що «зважують», передає «Радіо Свобода».

У публікації згадують Олега Дерипаску та Віктора Вексельберга, проти яких США нещодавно запровадили жорсткі санкції, а також Романа Абрамовича, якому належить англійський футбольний клуб «Челсі».

Прем'єр-міністр британського уряду Тереза Мей підтвердила виданню, що наразі вивчають усі аспекти дій, які можуть бути зроблені.

Від січня цього року британські державні органи отримали право цікавитися, звідки походить капітал іноземного власника нерухомості та активів. Якщо відповіді на ці запитання не задовільнять державних представників, тоді на майно власника буде накладений арешт.