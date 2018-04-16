У Венесуелі запущена нова альтернативна валюта

Нова валюта буде використовуватися для купівлі продуктів і товарів першої необхідності на спеціальних ярмарках.

Мерія столиці Венесуели Каракаса почала випуск власної альтернативної валюти, яка називається карібі.

Читайте такожРічна інфляція у Венесуелі перевищила 6000%

Як повідомляє El Tiempo, піти на цей крок владу венесуельської столиці змусило стрімке знецінення болівара, курс якого на чорному ринку коливається в діапазоні між 250 і 300 тис. за $1. Як повідомляється, нова валюта буде використовуватися для купівлі продуктів і товарів першої необхідності на спеціальних фестивальних ярмарках, які проходитимуть під егідою мерії протягом місяця. При цьому пункти, в яких боливари можна буде обміняти на банкноти в 5,10, 20, 50 і 100 карібі за курсом 1000:1, будуть відкриті по всьому місту.

Обмін здійснюватиметься за курсом, за яким 4 червня уряд Венесуели планує деноміновані болівар, прибравши з нього три останніх нулі. Поки ж місцева влада виходить з положення створенням власних регіональних і навіть муніципальних валют. Так в країні вже ходять елорса і паналь, які використовуються для комунальних розрахунків та оптових закупок продовольства. Крім цього, нещодавно Венесуела стала першою країною, яка запустила власну криптовалюту, забезпечену нафтою - петро.

Економічна криза в Венесуелі посилилася після смерті президента країни Уго Чавеса, з якою збіглося падіння ціни на нафту. Влада країни вважає важке становище результатом «економічної війни» з боку США, проте багато жителів пов'язують його з політикою президента Ніколаса Мадуро, який змінив Уго Чавеса на президентському посту. Сам він, незважаючи на регулярні акції протесту, які переростають в масові заворушення, має намір балотуватися на новий п'ятирічний термін. Вибори президента Венесуели пройдуть 22 квітня.