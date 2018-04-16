Як заробити на першокласному сервісі?
Як підвищити прибуток компанії, збільшити частку ринку і отримати клієнтів на все життя за рахунок першокласного сервісу?
Про це ви дізнаєтесь 30 травня 2018 року на авторському семінарі світового гуру сервісу Джона Шоула: «СЕРВІСНА СТРАТЕГІЯ: ЯК ЗАРОБИТИ НА першокласному сервісі».
ПРО ЩО СЕМІНАР:
- Про першокласний сервіс
як клієнтський сервіс впливає на фінансові показники
як використовувати сервіс для розвитку бренду
- Про клієнтоорієнтовану КОМАНДу
як підбирати та розвивати сервісний персонал
як в компанії створити сервісну культуру
- ПРО РОБОТУ З СКАРГАМИ
як працювати зі складними клієнтами і перетворювати негативний клієнтський досвід в позитивний
як правильно делегувати і компенсувати
- Про ТЕХНОЛОГІЇ
як використовувати нові технології для поліпшення клієнтського досвіду
- Про ФІЛОСОФІЮ УСПІХУ
як розвивати незамінних і особливих співробітників
Про спікера:
ДЖОН Шоул
- «Гуру культури обслуговування» за версією журналів Time і Entepreneur.
- Людина-бренд або всесвітньовідомий консультант по сервісній стратегії.
- Автор 7 бестселерів про сервіс, в числі яких настільна книга будь-якого бізнесмена «Першокласний сервіс як конкурентна перевага».
- Президент Service Quality Institute (США), за програмами якого навчено більше 2 млн. чоловік в 40 країнах світу.
- Протягом 40 років Джон Шоул консультує провідні компанії світу з питань впровадження сервісної стратегії.
- Він допомагав налагодити сервіс у 2000 компаніях, в тому числі:
Сбербанк, Metro Bank, Time Inc., Dell Computers, General Electric, DHL Express, Amazon, Disney, Coca-Cola, FedEx і багато інших.
НАВІЩО ЦЕ ВАМ?
Ринок перенасичений однаковими товарами і послугами, і виникає питання: як виділитись? Першокласний клієнтський сервіс забезпечить вам сильну конкурентну перевагу. Цей семінар необхідний вам, якщо ви хочете зробити ваш сервіс першокласним, покупців - лояльними, а клієнтів - фанатами вашого бренду.
До зустрічі 30 травня!