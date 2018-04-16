Як підвищити прибуток компанії, збільшити частку ринку і отримати клієнтів на все життя за рахунок першокласного сервісу?

Про це ви дізнаєтесь 30 травня 2018 року на авторському семінарі світового гуру сервісу Джона Шоула: «СЕРВІСНА СТРАТЕГІЯ: ЯК ЗАРОБИТИ НА першокласному сервісі».

ПРО ЩО СЕМІНАР:

Про першокласний сервіс

як клієнтський сервіс впливає на фінансові показники

як використовувати сервіс для розвитку бренду

Про клієнтоорієнтовану КОМАНДу

як підбирати та розвивати сервісний персонал

як в компанії створити сервісну культуру

ПРО РОБОТУ З СКАРГАМИ

як працювати зі складними клієнтами і перетворювати негативний клієнтський досвід в позитивний

як правильно делегувати і компенсувати

Про ТЕХНОЛОГІЇ

як використовувати нові технології для поліпшення клієнтського досвіду

Про ФІЛОСОФІЮ УСПІХУ

як розвивати незамінних і особливих співробітників

Про спікера:

ДЖОН Шоул

«Гуру культури обслуговування» за версією журналів Time і Entepreneur.

Людина-бренд або всесвітньовідомий консультант по сервісній стратегії.

Автор 7 бестселерів про сервіс, в числі яких настільна книга будь-якого бізнесмена «Першокласний сервіс як конкурентна перевага».

Президент Service Quality Institute (США), за програмами якого навчено більше 2 млн. чоловік в 40 країнах світу.

Протягом 40 років Джон Шоул консультує провідні компанії світу з питань впровадження сервісної стратегії.

Він допомагав налагодити сервіс у 2000 компаніях, в тому числі:

Сбербанк, Metro Bank, Time Inc., Dell Computers, General Electric, DHL Express, Amazon, Disney, Coca-Cola, FedEx і багато інших.

НАВІЩО ЦЕ ВАМ?

Ринок перенасичений однаковими товарами і послугами, і виникає питання: як виділитись? Першокласний клієнтський сервіс забезпечить вам сильну конкурентну перевагу. Цей семінар необхідний вам, якщо ви хочете зробити ваш сервіс першокласним, покупців - лояльними, а клієнтів - фанатами вашого бренду.

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До зустрічі 30 травня!