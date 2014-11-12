Гривня почала день на міжбанку з різкого зміцнення
10:40, 12 листопада 2014Фінанси
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Українська валюта почала посилювати свої позиції на міжбанку.
Учора гривня впала до нового мінімуму / Фото УНІАН
Гривня на міжбанківському валютному ринку вранці середи, 12 листопада, демонструє зміцнення щодо долара.
Як повідомляє УкрДилінг, котирування гривні щодо долара станом на 10:31 становили 15,7600/16,1300 проти 15,9000/16,2500 на закриття вівторка.
Котирування гривня-євро на зазначений момент становили 19,6700/20,1302.
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