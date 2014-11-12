Ситуація з російським рублем нервова через невизначеність на ринку

Рубль вранці середи торгується з відносно скромними порівняно з попередніми днями змінами, нервово реагуючи на більш-менш великі обсяги біржових заявок і дії різноспрямованих чинників в умовах високоволатильного вільного плавання.

Як передає Reuters, на стороні рубля може виступити обмеження доступу банкам до рублевої ліквідності через валютні свопи з ЦБ, який із сьогоднішнього дня і до кінця місяця буде давати рублі лише за $2 мільярди на день, тоді як раніше подібні операції були нелімітовані.

Залишаються і надії на податковий період, що стартує 17 листопада - продаж під нього валютної виручки, яку могли притримувати експортери в пік девальвації.

На полі рубля також відсутність планів посилення економічних санкцій ЄС відносно Росії через Україну, про що заявила напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Проти рубля виступає дешева нафта, нестабільність на сході України, незрозуміла ситуація з валютними заощадженнями корпоративного і банківського сектору під сплату зовнішніх позик, обсяг яких у листопаді-грудні становить майже $44 мільярди разом з відсотками, невизначеність із настроєм населення в ситуації знецінення рубля останніх днів.

Читайте такожНафта знову дешевшає через надлишок її на ринкуНа 10.40 мск долар США оцінювався на Московській біржі у 46,36, що на 1 копійку вище закриття вівторка, євро набирає 3 копійки, оцінюється у 57,74 рубля.

З початку дня валюти сформували торгові діапазони 46,06-46,49 і 57,61-58,02 відповідно, при цьому обсяг угод у парі долар/рубль розрахунками "завтра" за 40 хвилин торгів ледве перевищив $500 мільйонів.