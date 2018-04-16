Банк Тігіпка виключили зі списку торговців держпаперами

Також Мінфін повідомив «УкрСиббанку» про можливість розірвання договору з ним.

Міністерство фінансів України вирішило розірвати з «Універсал Банком» Сергія Тігіпка договір про співпрацю на ринку державних цінних паперів за повторне невиконання банком взятих на себе зобов'язань.

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Про це повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на підсумки засідання комісії з відбору та оцінки первинних дилерів облігацій внутрішньої державної позики.

Крім того, Мінфін вирішив повідомити «УкрСиббанку» про можливість розірвання договору про співпрацю з ним за невиконання банком взятих на себе зобов'язань.

У той же час, Мінфін надав право підписати договір для отримання статусу первинного дилера на ринку державних цінних паперів «Альфа Банку», банку «Південний» і «Кредобанку».

Також повідомляється, що у зв'язку із затвердженням нової редакції договору про співпрацю на ринку державних цінних паперів діючі договори з первинними дилерами припиняють свою дію з 14 травня 2018 року, у зв'язку з чим Мінфін направив первинним дилерам нову редакцію договору для підписання.

Довідка УНІАН. Мінфін періодично проводить конкурсний відбір первинних дилерів серед банків, з якими укладаються договори про співпрацю на ринку державних цінних паперів.

За інформацією Мінфіну, найбільшими покупцями ОВДП в 2017 році серед первинних дилерів за обсягами купівлі паперів стали «Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «ПриватБанк».

Далі в рейтингу найбільших покупців ОВДП були «ОТП Банк», «Укргазбанк», «Сітібанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк», ПУМБ, «УкрСиббанк», «Універсал Банк».