Рубль продовжує падати в очікуванні нових санкцій США проти Росії

Напередодні посол США при ООН заявила, що США готують нові санкції проти Росії за підтримку сирійського президента Башара Асада.

Російський рубль значно подешевшав під час відкриття біржі в очікуванні нових санкцій і після удару США та їхніх союзників по Сирії, проте далі втрати скоротилися, оскільки досягнуті доларом рівні є привабливими для продажу експортної виручки під сплату податків.

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До 10.10 МСК котирування пари долар/рубль розрахунками "завтра" перебували біля позначки 62,33, і рубль втрачає 0,4 відсотка, пише Рейтер.

Під час відкриття торгів ж долар подолав позначку 62,60, тоді як офіційний курс Центробанку становить 61,41 рубля за долар.

Пара євро/рубль розрахунками "завтра" перебувала до 10.10 МСК біля позначки 76,87, і тут рубль дорожчає на третину відсотка.

Напередодні посол США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що США готують нові санкції проти Росії за підтримку сирійського президента Башара Асада, і вони будуть оголошені в понеділок міністром фінансів США Стівеном Мнучиним.

Нагадаємо, у суботу вранці США, Великобританія і Франція випустили по Сирії 105 ракет, цілячись в об'єкти, що мають, на їхню думку, стосунок до виробництва і застосування хімічної зброї.