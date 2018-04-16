Гривня почала тиждень із незначного зміцнення

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,07/26,09 грн/дол.

У понеділок, 16 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 26,07/26,09 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з часом відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 1 копійку.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 32,21/32,23 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4199/0,4209 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 11:30 встановився на рівні 26,0978 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 170 угод на суму 88,04 млн дол.