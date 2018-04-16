ДФС перевірила законність нарахування 8,3 мільярда гривень штрафу голові "Нафтогазу"

За словами Продана, рішення про застосування штрафних санкцій було винесено енергетичною митницею ДФС на підставі отриманої доказової бази.

Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослав Продан вважає законним нарахування митницею штрафу на 8,3 мільярда гривень Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

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Про це повідомила прес-служба ДФС.

За словами Продана, рішення про застосування штрафних санкцій було винесено енергетичною митницею ДФС на підставі отриманої доказової бази.

"Що стосується перемоги НАК "Нафтогаз" в суді з "Газпромом", я особисто вважаю це великою перемогою, але якщо законодавство зобов'язує митницю приймати відповідні рішення - я не бачу іншого механізму, як можна діяти інакше. Митниця виконує безпосередньо норми законодавства. Сьогодні виникло питання у документі, або ж у правильності документа, що послужив підставою того, що цей обсяг газу був від "Газпрому" надано НАК "Нафтогаз України", - підкреслив Продан.

Він зазначив, що керівник НАК "Нафтогаз" подав відповідний позов в судову інстанцію. Також за дорученням президента України ДФС проводила перевірки правильності і законності застосування штрафних санкцій до посадовій особі НАК "Нафтогаз".

"Сьогодні така перевірка завершена, готуються відповідні матеріали, але паралельно питання є предметом розгляду в судових інстанціях, тому логічно було б дочекатися його результатів", - зазначив Продан.

Він зазначив, що сьогодні існують законодавчі норми оскарження будь-якого рішення, у тому числі про застосування штрафних санкцій. Мова йде про адміністративне оскарження, коли суб'єкт, щодо якого застосовуються санкції, звертається до вищої інстанції. Тобто, якщо санкції застосувала Енергетична митниця, суб'єкт має право звернутися в центральний апарат ДФС або, минаючи адміністративне оскарження, звернутися безпосередньо до судового органу, що і було зроблено керівництвом "Нафтогазу".

"Те, що газ поставлений у межі митної території України, ні в кого не викликає сумнівів. Це підтверджено відповідним документом, який був наданий Енергетичної митниці ДФС "Укртрансгазом", контролюючим транзит та транспортування газу", - підкреслив Продан.

Тому, за словами голови ДФС, на підставі інформації "Укртрансгазу" Енергетична митниця і застосувала до керівництва НАК "Нафтогаз" штрафні санкції за не відображення відповідних сум в митній декларації, яка оформляється при перетині газу через митний кордон України.

Як повідомляв УНІАН, глава Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв раніше заявив про те, що Державна фіскальна служба виписала йому два персональних штрафи на суму 7 і 1,3 мільярда гривень, які він має сплатити не пізніше п'ятнадцяти днів.

На думку Коболєва, таким чином хтось у Фіскальній службі вирішив привітати з історичною перемогою в Стокгольмі. За словами Коболєва, реальна причина цих штрафів – відмову "Нафтогазу" оформляти і оплачувати поставлений на окуповану територію "Газпромом" газ.

2 березня президент Петро Порошенко доручив генпрокурору Юрію Луценку та в. о. голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану перевірити обґрунтованість нарахування багатомільярдного штрафу.