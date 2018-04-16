Український бізнес спрогнозував курс гривні

Згідно з опитуванням НБУ, бізнес прогнозує курс гривні в найближчий рік на рівні 28-31 грн/дол.

Більшість представників українського бізнесу (67,5%) прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців у межах 28-31 грн/дол.

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Про це свідчать результати опитування Національним банком України керівників підприємств країни в першому кварталі 2018 року, щоб оцінити Індекс ділових очікувань, опубліковані на сайті регулятора.

Згідно з опитуванням, середнє значення курсу через 12 місяців очікується на рівні 29,53 грн/дол., що гірше від прогнозованого раніше показника (29,30 грн/дол.)

Водночас скоротилася частка респондентів, які очікують знецінення гривні, до 86,3% з 88,5%.

Нацбанк зазначив, що в період проведення опитування середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середньому становив 26,93 грн/дол., а його щоденні коливання не перевищували 5,2% від середнього значення.

Довідка УНІАН. Національна валюта України за офіційним курсом НБУ зміцнилася до долара США в першому кварталі 2018 року на 5,4%.

Сьогодні, 16 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 26,07/26,09 грн/дол.

Державний бюджет України на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні близько 29,3 грн/дол. і курс на кінець року - близько 30,1 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США було зафіксовано в лютому 2015 року, він становив 30,01 грн/дол.