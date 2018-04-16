Український бізнес про інфляцію: ціни зростатимуть швидше за прогноз НБУ

Ключовими факторами таких очікувань респонденти назвали девальвацію гривні, зростання виробничих витрат та доходів населення.

Український бізнес у першому кварталі 2018 року погіршив очікування щодо зростання споживчих цін в Україні в найближчі 12 місяців до 11% з 10,4%, прогнозованих у четвертому кварталі 2017 року.

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Про це свідчать результати опитування Національним банком України керівників підприємств країни для оцінки Індексу ділових очікувань, опубліковані на сайті регулятора.

За результатами опитування, частка оптимістично налаштованих респондентів, які очікують зростання споживчих цін в Україні у наступні 12 місяців не вище 9% або їх зниження, скоротилася до 33,8% з 40,4% кварталом раніше.

Ключовими факторами прискорення інфляції респонденти назвали девальвацію гривні, зростання виробничих витрат та доходів населення.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в березні 2018 року сповільнилася в річному вираженні до 13,2% з 14% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом у 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні поточного роцку на 10%.