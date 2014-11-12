Обсяг держзакупівель до кінця року становитиме 150 млрд гривень

Обсяг державних закупівель до кінця 2014 року становитиме близько 150 млрд грн, що на 50 млрд грн менше від аналогічного показника минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«За підсумками 9 місяців року сума підписаних договорів по державних закупівлях становила 105 млрд грн, – цитує прес-служба заступника міністра економрозвитку Романа Качура. – Очікуємо, що до кінця року ця цифра становитиме близько 150 млрд грн. Це менше ніж торік, коли обсяг закупівель становив близько 200 млрд грн, через скорочення бюджетних призначень».

За словами Качура, сектор держзакупівель залишається достатньо об'ємним, і представляє значний сегмент загальної економічної політики країни. Це зумовлює необхідність постійного моніторингу держзакупівель на предмет дотримання норм законодавства і виконання всіх необхідних процедур.

«Людський чинник у проведенні держзакупівель залишається дуже важливим, і, в цілому, на жаль, негативним чинником на цьому ринку. Це стримує можливості розвитку з погляду економії бюджетних коштів і з погляду залучення ефективних учасників, які б могли запропонувати свої послуги», - зазначив Качур.

В зв'язку з цим, за словами Качура, Мінекономрозвитку активно підтримує ідею впровадження електронних тендерів.

Читайте такожВ АП обіцяють запустити електронну систему держзакупівель до кінця рокуЯк повідомляв УНІАН, 10 квітня Верховна Рада України з другої спроби ухвалила закон про державні закупівлі, що входить у пакет необхідних до ухвалення законодавчих актів з боротьби із корупцією у сфері державних фінансів і підписання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Закон передбачає поступовий перехід з паперової на електронну систему ведення торгів з держзакупівель.

Законодавство у сфері держзакупівель, що діяло до квітня поточного року, дозволяло владі країни виводити з бюджету України близько 150 млрд грн на рік шляхом зловживань на тендерах.