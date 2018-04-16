Ділові очікування українського бізнесу досягли 7-річного максимуму

Оптимістично налаштовані компанії всіх видів економічної діяльності.

Індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у першому кварталі 2018 року підвищився до 120,6% з 115,2% у попередньому кварталі, досягнувши максимального значення з другого кварталу 2011 року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на результати опитування регулятором керівників підприємств, оптимістично налаштовані компанії всіх видів економічної діяльності, при цьому найоптимістичніші прогнози у керівників підприємств торгівлі переробної промисловості.

Згідно з опитуванням, респонденти підвищили оцінки по всіх складових індексу, включаючи оцінки фінансово-економічного стану підприємств, обсягів реалізації продукції, інвестиційних витрат і кількості працівників.

Довідка УНІАН. Державна служба статистики покращила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними оцінками.

Інфляція в Україні в березні 2018 року сповільнилася в річному вираженні до 13,2% з 14% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році до 3,4% при інфляції 8,9%, уряд - зростання на 3% при інфляції 9%, Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк - зростання близько 3,5% при інфляції 10%.