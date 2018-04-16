"Зелена енергія": "Ощадбанк" запустив нову програму кредитування населення

Відсоткова ставка за кредитами на встановлення сонячних та вітрових електростанцій становить 19,5%.

Державний "Ощадбанк" запустив для фізичних осіб програму кредитування установки сонячних, вітрових електростанцій та інших об'єктів альтернативної енергетики.

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Про це повідомляє прес-служба банку.

"Маючи успішний досвід реалізації урядової програми енергоефективного кредитування, "Ощадбанк" розробив продукт "Зелена енергія" для приватних домогосподарств. Очікуємо на значний попит, адже Україна вже має значні досягнення в сфері альтернативної енергетики", - прокоментував появу нового фінансового продукту заступник голови правління банку Антон Тютюн.

Згідно з інформацією банку, максимальна сума кредиту по програмі "Зелена енергія" становить 1 мільйон гривень, термін кредитування – до 6 років, процентна ставка – 19,5%.

В рамках програми клієнт зможе отримати кредит на придбання і встановлення такого обладнання, як сонячні електростанції, сонячні панелі, сонячні батареї, теплові насоси, вітрові станції і генератори, а також матеріали і комплектуючі до них.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року "Ощадбанк" запустив програму кредитування для купівлі фізичними особами електромобілів. Банк також бере участь у державній програмі "теплі" кредити, в рамках якої держава компенсує частину тіла кредиту, який був узятий на цілі енергоефективності.