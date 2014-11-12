П'ять міжнародних банків оштрафовано на $3,2 млрд за маніпуляції на валютному ринку

Наглядові органи Великої Британії, США та Швейцарії оштрафували п'ять найбільших міжнародних банків на загальну суму 3,2 млрд доларів за маніпуляції на валютному ринку в 2009-2012 роках, передає ПРАЙМ з посиланням на Financial Times.

Так, швейцарський UBS оштрафували на 800 млн доларів, британські Royal Bank of Scotland - на 634 млн доларів і HSBC - на 618 млн доларів, американські Citigroup - на 668 млн доларів і JPMorgan Chase - на 662 млн доларів.

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Розслідуванням протягом останніх декількох років займалися Управління з фінансового нагляду Великої Британії, американська Комісія з цінних паперів і бірж та швейцарська Служба з нагляду за фінансовим ринком.

Всі банки вже оголосили, що мають необхідні кошти для покриття цих витрат.

Згідно із звинуваченням, валютні відділи зазначених банків обмінювалися інформацією для фіксування курсів валют на світовому валютному ринку у власних інтересах. Добовий обсяг угод на міжнародному ринку forex досягає 5,4 трлн доларів.