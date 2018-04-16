Курс валют на завтра: НБУ зміцнив гривню до долара, але ослабив до євро

Офіційний курс НБУ на 17 квітня: 100 USD – 2608,9279 гривні; 100 EUR – 3227,2438 гривні; 10 RUR – 4,1891 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2608,9279 (16 квітня – 2612,4909)

100 EUR – 3227,2438 (16 квітня – 3217,8050)

10 RUR – 4,1891 (16 квітня – 4,2527)

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Як повідомляв УНІАН, 16 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,05/26,08 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 2 копійки.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 32,26/32,30 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4016/0,4022 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0893 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 496 угод на суму 292,28 мільйона доларів.