Рахункова палата констатувала невиконання держбюджету-2017

План доходів не виконаний на 0,4%, витрат – на 3,6%.

План доходів державного бюджету України на 2017 рік не виконаний на 3,4 мільярда гривень, або на 0,4%, йдеться у висновку Рахункової палати, опублікованому на її сайті.

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Як йдеться в документі, доходи держбюджету порівняно з попереднім роком зросли на 28,7% внаслідок зростання імпорту, підвищення цін, надходження конфіскованих коштів, девальвації гривні, скасування окремих податкових пільг та підвищення ставок деяких податків.

Зазначається, що зростання споживчих цін на 13,7%, або вище прогнозованих урядом 11,2%, сприяло збільшенню окремих доходів держбюджету на 5,5 мільярда гривень.

При цьому залишки невідшкодованого податку на додану вартість з початку року зросли на 3,1 мільярда гривень - до 15,3 мільярда гривень, з яких 0,5 мільярда гривень - з простроченим терміном відшкодування.

Також у Рахунковій палаті зазначили не проведення в 2017 року планових витрат на 31 мільярда гривень, або на 3,6%.

"Внаслідок неповного здійснення запланованих видатків і надання кредитів, дефіцит державного бюджету менше плану на 41,8% і становить 47,9 мільярда гривень, або 1,6% ВВП", - йдеться в документі.

Разом з тим зазначається, що витрати держбюджету на капіталізацію банків у сумі 70,7 мільярда гривень, або 2,4% ВВП, в рамках Бюджетного кодексу відображені в показниках фінансування і не вплинули на обсяг дефіциту держбюджету.

Також у Рахунковій палаті констатували, що темп зростання боргових зобов'язань України в 4 рази перевищив приріст реального ВВП, а на погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу в 2017 році витрачено майже чверть надходжень держбюджету.

За оцінками Рахункової палати, в розрахунку на одну людину загальний обсяг держборгу зріс на 5,2 тисячі гривень – до 50,5 тисячі гривень на кінець 2017 року.

Довідка УНІАН. Держбюджет України за 2017 рік виконаний з дефіцитом на рівні 47,850 мільярда гривень, що в 1,5 рази нижче показника за попередній рік, становить 58,2% річного планового показника і, за оцінками Міністерства фінансів, близько 1,6% ВВП.