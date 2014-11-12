Яценюк доручив провести переговори з місією МВФ про політику на валютному ринку

Про це Яценюк сказав під час засідання уряду.

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«В Україну приїхала місія Міжнародного валютного фонду. Я доручаю Міністерству фінансів і всім органам центральної виконавчої влади негайно провести переговори з місією МВФ, і сподіваюся, що експерти МВФ допоможуть Нацбанку України проводити виважену валютно-курсову політику», - сказав Яценюк.

Нагадаємо, вчора гривня до закриття міжбанку впала до нового історичного мінімуму - 16,25 за долар.

Також повідомлялося, що Нацбанк заради підтримки гривні за місяць збільшив продаж доларів в 6,5 разу.