Яценюк доручив провести переговори з місією МВФ про політику на валютному ринку
13:45, 12 листопада 2014Фінанси
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив керівникам Міністерства фінансів, Національного банку та інших відомств провести негайні переговори з місією Міжнародного валютного фонду, яка працює в Україні з 11 листопада, у тому числі для узгодження політики на валютному ринку.
REUTERS
Про це Яценюк сказав під час засідання уряду.
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«В Україну приїхала місія Міжнародного валютного фонду. Я доручаю Міністерству фінансів і всім органам центральної виконавчої влади негайно провести переговори з місією МВФ, і сподіваюся, що експерти МВФ допоможуть Нацбанку України проводити виважену валютно-курсову політику», - сказав Яценюк.
Нагадаємо, вчора гривня до закриття міжбанку впала до нового історичного мінімуму - 16,25 за долар.
Також повідомлялося, що Нацбанк заради підтримки гривні за місяць збільшив продаж доларів в 6,5 разу.
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