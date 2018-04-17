Бізнес РФ в Україні процвітає на тлі потужних антиросійських санкцій США – ЗМІ (відео)

Із санкційного списку США в українському його аналогу присутні лише 4 російських бізнесмена, зазначають журналісти.

В Україні продовжує процвітати бізнес країни-агресора, поки США здійснюють серію нищівних ударів по ключовим російським бізнесменам та політикам.

Як йдеться в сюжеті програми «Гроші» на телеканалі 1+1, компанія МТС, відома сьогодні в Україні як Vodafone, контролюється російським бізнесменом Володимиром Євтушенковим.

Банки з російським капіталом також спокійно продовжують працювати в Україні – від російського державного «Сбербанку» до ВТБ, понад 60 % якого належить Федеральному агентству Росії з управління державним майном.

У промисловому секторі на передових позиціях впевнено стоять компанії російського олігарха Олега Дерипаски – того самого, який нещодавно опинився в центрі сексуального скандалу і якого підозрюють у втручанні у вибори президента США. Йому належать 7 компаній в Україні, 2 з яких приносять серйозний прибуток. ТОВ «Сервісний центр «Металург» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» дають Дерипасці приблизно півмільярда гривень на рік.

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«Виходить, що людина з найближчого оточення президента країни-агресора не лише відсутня в чорному списку РНБО, а й вільно веде бізнес та заробляє сотні мільйонів українських гривень», – зазначається у сюжеті.

10-й у списку найбагатших росіян за версією Forbes Віктор Вексельберг й досі хазяйнує на енергетичному ринку України, адже у його руках– 4 українських облгази: Дніпрогаз, Донецькміськгаз, Криворіжгаз і Харківгаз.

У сфері послуг впевнено «тримає оборону» Ігор Ротенберг, син друга Путіна Аркадія Ротенберга. Він є кінцевим власником одного з найбільших та найпопулярніших торгових центрів Києва «Ocean Plaza», вартість якого оцінюють у 300 мільйонів доларів, тож оренда тут є однією з найдорожчих у столиці.

За підрахунками журналістів, приблизний прибуток сімейства Ротенбергів в Україні – 5 760 000 доларів на місяць або майже 70 мільйонів доларів на рік. Цікаво, що Ротенберг також є у санкційному списку США, проте поки відсутній у його українському аналогу.