Нацбанк може знизити обов'язковий продаж валютної виручки до 50%

Про це повідомив журналістам начальник управління валютних операцій і аналізу фінансових ринків Сергій Пономаренко.

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«Зараз обговорюється, чи продовжувати дію вимог обов'язкового продажу валютної виручки. Однією з домінуючий ідей є зниження вимоги до 50%»,- сказав він.

Також, за його словами, розглядається питання скорочення термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами з 90 до 60 днів.

Нагадаємо, в серпні Нацбанк підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100%, а також продовжив вимогу щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів.

З 22 вересня Національний банк України скоротив норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75%.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 11 листопада з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,7714 грн/дол., що на 97 копійок нижче від офіційного курсу на попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням.

Враховуючи встановлений офіційний курс, від початку року гривня знецінилася щодо долара США на 97% (на 7,77 грн) або майже у 2 рази.

Від моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала ще два рази: у 1998 році - майже у три рази - до близько 5 від 1,8 грн за долар, а також у кінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.