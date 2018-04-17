Зростання економіки Китаю з початку року сповільнилося до 6,8%

Китайська влада встановили планку зростання ВВП цьогоріч на рівні близько 6,5%.

ВВП Китаю за підсумками першого кварталу 2018 року зріс на 6,8% порівняно з аналогічним показником минулого року, що виявилося значно кращим за офіційний прогноз і дещо вищим за очікування експертів.

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Про це повідомляє Прайм з посиланням на дані державного статистичного бюро Китаю.

"Згідно з попередніми підрахунками, зростання ВВП Китаю в першому кварталі 2018 року становить 6,8% річних ", - йдеться в поширеному у вівторок доповіді.

Показник виявився кращим за офіційний прогноз та очікування експертів. Аналітики, опитані агентством Reuters, прогнозували невелике уповільнення темпів зростання в першому кварталі до 6,7% з 6,8% у четвертому кварталі 2017 року.

Влада країни встановила планку зростання ВВП цього року на рівні близько 6,5%. За підсумками 2017 року, темпи зростання ВВП Китаю прискорилися до 6,9% проти 6,7% в 2016 році, і виявилися кращими за офіційний прогноз у 6,5%.

Економіка Китаю впротягом останніх кількох років почала поступово сповільнювати зростання, що викликає занепокоєння у експертів. Китайська влада не поділяє їх песимізму, називаючи це "новою нормою", що передбачає якісний, інтенсивний розвиток, а не швидкі темпи екстенсивного зростання.