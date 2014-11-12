Нацбанк не виключає відновлення інтервенцій на валютному ринку

Про це повідомив журналістам начальник управління валютних операцій і аналізу фінансових ринків Сергій Пономаренко.

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«Ми не заявляли, що ми інтервенції закриваємо і їх не буде. Природно, що ситуація буде аналізуватися. І рішення прийматимуться в міру необхідності. Резерви у нас є, вони в ліквідній формі, їх можна за бажання використовувати, але ми віримо, що не доведеться цього робити, що еквілібріум буде знайдено», - сказав Пономаренко.

Раніше голова Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що колишні керівники НБУ за два роки витратили $22 млрд на підтримку гривні.

Як повідомляв УНІАН, НБУ 11 листопада з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,7714 грн/дол., що на 97 копійок нижче від офіційного курсу на попередній робочий день і є новим історичним мінімумом.

Враховуючи встановлений офіційний курс, від початку року гривня знецінилася щодо долара США на 97% (на 7,77 грн), або майже у 2 рази.

Від моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала ще два рази: у 1998 році - майже у три рази - до близько 5 від 1,8 грн за долар, а також у кінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.