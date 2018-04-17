З рахунків компаній Януковича-молодшого зняли арешт

Суд скасував арешт рахунків 9 фірм: ТОВ "Араніт К", "Квардіс Н", "Тіпікон А", "Вектор-Перспектива", "Компанія з управління активами "ВБР-ІНВЕСТ", "Ді Соуз", "Мелон 8", "Бенефіт-Консалт" та "Лайтрум".

Суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром.

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на два рішення Печерського райсуду від 14 лютого.

Арешти були накладені у 2015 та 2016 році у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Рахунки компаній, створених, за версією слідства, для легалізації коштів, знаходяться у збанкрутілому "Всеукраїнському банку розвитку", який належить Олександру Януковичу.

Загалом слідство вказувало 12 фірм, підконтрольних службовим особам банку Януковича-молодшого.

Лютневими рішеннями суд скасував арешт рахунків 9 фірм: ТОВ "Араніт К", "Квардіс Н", "Тіпікон А", "Вектор-Перспектива", "Компанія з управління активами "ВБР-ІНВЕСТ", "Ді Соуз", "Мелон 8", "Бенефіт-Консалт" та "Лайтрум".

У попередніх судових рішеннях, йшлось, що на рахунки цих компаній ймовірні фігуранти злочину перерахували загалом майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.

В одному з рішень про скасування арешту зазначено, що правами на арештовані рахунки наразі володіє ТОВ "Аскор-Інвест". Вказано також, що підозр у справі досі не оголошено, а "слідчим не доведено, що кошти на вказаних рахунках є предметом злочинної діяльності".

Ці обставини стали підставами для скасування арешту.

Видання зазначає, що, за версією слідства, у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи "Всеукраїнського банку розвитку" з метою отримання державних коштів незаконно кредитували "Донецьку залізницю", "Львівську залізницю", "Одеську залізницю", "Південно-Західну залізницю", "Південну залізницю" і "Придніпровську залізницю".

Загальна сума незаконних кредитів становила понад 2,5 мільярда гривень.

Слідство також вважає, що для легалізації коштів працівники банку розмістили їх на рахунках, оформлених на підставних осіб – 33 працівників цього банку та 12 підконтрольних юридичних осіб.

У жовтні 2015 року стало відомо, що слідчі ГСУ МВС заарештували понад 2,6 мільярда гривень на цих рахунках.

Пізніше у 2016 році деяким вкладникам ВБР вдалося зняти арешт з рахунків.

Крім того, на початку 2017 року 313 мільйонів гривень були перераховані з банку Олександра Януковича на рахунки банку Петра Порошенка і згодом були заарештовані.