Фіскальний механізм допоможе місцевим бюджетам - Асоціація міст

В Асоціації міст України позитивно оцінили ініціативу робочої групи при Міністерстві фінансів запровадити новий фіскальний механізм для оподаткування сигарет.

"Ми позитивно оцінюємо цю ініціативу. Справа в тому, що з тютюнових виробів до місцевих бюджетів сплачується 5%-вий роздрібний акциз на сигарети. Звичайно, коли окремі тютюнові компанії занижують ціни на свої сигарети, місцеві бюджети отримують менше роздрібного акцизу" - пояснює виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

За його словами, Асоціація вже проводить моделювання нової системи, аби більш детально оцінити вплив нового механізму на місцеві бюджети. Але очевидно, що ефект буде позитивним, оскільки дозволить навести порядок із сплатою роздрібного акцизу і скоротити можливості для тютюнових компаній занижувати ціни і обсяги сплати податків.

"Основною причиною запровадження роздрібного акцизу на тютюнові вироби була боротьба з тіньовим ринком і недоплатою за основними податками. Запровадження фіскального механізму разом із запровадженням електронної акцизної марки дозволить фіскальним органам більш чітко контролювати і боротися з недоплатами - особливо по роздрібному акцизу" - впевнений Олександр Слобожан.

Як раніше повідомляла газета «Голос України», фіскальний механізм оподаткування сигарет спільно із вже прийнятим 7-річним планом підвищення тютюнового акцизу може збільшити доходи держбюджету від тютюнового акцизу майже вдвічі.

Крім того на кілька мільйонів гривень можуть збільшитися і доходи місцевих бюджетів (за рахунок доходів від роздрібного акцизу).

Згідно з пропозиціями робочої групи при Мінфіні, якщо ціна на сигарети декларується нижче певного рівня (165% від мінімального акцизного податкового зобов'язання), то це зобов'язання по такій пачці сигарет (податковий мінімум, який сплачується з будь-якої пачки сигарет, незалежно від її ціни) зростає в 1,4 рази.

Якщо вжити цей механізм до теперішньої цінової ситуації - то при ціні пачки нижче за 25.5 грн., з неї треба буде сплатити близько 6 грн. додаткового акцизу.

Пропозиція робочої групи при Мінфіні узгоджується і з вимогами Євросоюзу. Згідно із ст. 10 Директиви Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 р. "Про структуру і ставки акцизів на тютюнові вироби", загальна сума акцизу з сигарет має бути не меншою 60% від їхньої середньозваженої роздрібної ціни - пише "Голос України".