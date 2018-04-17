Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні зріс у 1,5 раза

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зріс на 36,2%.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-лютий 2018 року становить 741,1 мільйона доларів, що в 1,5 рази більше дефіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 491,4 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України за вказаний період у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зріс на 17,9% - до 7,377 мільярда доларів, імпорт – на 20,3%, до 8,118 мільярда доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 0,91 (за січень-лютий 2017 року – 0,93), а зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 201 країни світу.

За інформацією Держстату, обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зріс на 36,2% – до 3,324 мільярда доларів, імпорту товарів з країн ЄС - на 17,8%, до 3,308 мільярда доларів.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію скоротився на 5,3% – до 541,6 мільйона доларів, імпорту товарів з РФ зріс на 25,3%, до 1,275 мільярда доларів.

Раніше в Національному банку України оцінили дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в січні-лютому в 1,1 мільярда доларів, що на 35% більше дефіциту за січень-лютий 2017 року. У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами, за оцінками НБУ, зріс на 38,8% - до 1,26 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік.

Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в 2017 році зведений з дефіцитом на рівні 6,848 мільярда доларів, що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.