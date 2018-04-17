Нацбанк може перерахувати до бюджету не більше 44,6 мільярда прибутку – аудитор

Держбюджет-2018 передбачає перерахування Нацбанком не менш 50,5 мільярда гривень прибутку, що на 5,9 мільярда гривень більше фактичного показника.

Національний банк не має права перераховувати до державного бюджету України суму частини прибутку до розподілу більше 44,614 мільярда гривень, визначених у річній фінансовій звітності, підтвердженої зовнішнім аудитом та затвердженого Радою НБУ.

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Про це йдеться в аудиторському висновку міжнародної аудиторської компанії "Делойт" за результатами річного аудиту консолідованої фінансової звітності НБУ за 2017 рік.

Згідно звітності за 2017 рік, підтвердженої аудитором і затвердженої Радою, прибуток НБУ до розподілу становить 45,928 мільярда гривень, з яких 44,614 мільярда гривень – визнані зобов'язання з перерахування прибутку до розподілу до держбюджету (за вирахуванням обов'язкових резервів).

"Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" Національний банк не має права перераховувати до державного бюджету України суму частини прибутку до розподілу більше, ніж визначено до річної фінансової звітності, підтвердженої зовнішнім аудитом та затвердженого Радою Національного банку", - йдеться у висновку.

При цьому аудитори зазначили, що держбюджет України на 2018 рік передбачає перерахування Нацбанком до держбюджету не менше 50,549 мільярда гривень після підтвердження річної фінансової звітності НБУ зовнішнім аудитом та затвердження Радою та формування резервів. Цей показник на 5,9 мільярда гривень більше фактичних зобов'язань НБУ з перерахування прибутку за 2017 рік.

Довідка УНІАН. У 2017 році НБУ перерахував до державного бюджету 44,4 мільярда гривень прибутку.