Висока облікова ставка НБУ заважає кредитуванню бізнесу - Гройсман

Нацбанк в квітні прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 17%.

Облікова ставка Національного банку України на рівні 17% не дозволяє бізнесу отримувати доступні кредити, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Я вважаю, що 17% - це дійсно захмарна ставка, яка не дозволяє отримувати доступні кредити для українських компаній. Це великий виклик", - сказав прем'єр.

За його словами, через високу ставку український бізнес не може конкурувати з європейським у аспекті залучення фінансових ресурсів.

"Європейський бізнес отримує кредити під 1-2%, а ми сьогодні отримуємо під 17-20% у гривні. Це нереально", - підкреслив Гройсман.

Також прем'єр зазначив, що Нацбанк є незалежним регулятором, який самостійно встановлює ставку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у квітні прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 17% річних після її підвищення чотири рази поспіль – до 17% річних у березні, 16% - у січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в березні 2018 року порівняно з березнем 2017 року становила 13,2%, сповільнившись у порівнянні з 14% місяцем раніше.

Довідка УНІАН. Національний банк України є незалежним регулятором, завдання якого - таргетування інфляції, тобто збереження цінової стабільності. Підвищення облікової ставки дозволяє стримувати інфляцію, яка може прискорюватися, зокрема, через підвищення урядом державних витрат. Підставою для зниження ставки може стати посилення макроекономічної стабільності, в тому числі - завдяки продовженню співпраці з МВФ.