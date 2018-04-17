Кредитний реєстр НБУ захистить права кредиторів в Україні - Смолій

Також необхідний механізм врегулювання проблеми валютних кредитів фізосіб.

Вирішити проблему захисту прав кредиторів в Україні допоможе новий кредитний реєстр Національного банку і врегулювання проблеми валютних кредитів фізичних осіб, вважає глава НБУ Яків Смолій.

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Про це повідомила прес-служба регулятора з посиланням на виступ глави НБУ в ході зустрічі з компаніями-членами західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації у Львові.

"На жаль, повільне відновлення кредитування реального сектору насамперед відображає високі ризики інституційного середовища, зокрема, низький рівень захисту прав кредиторів", - сказав Смолій.

За його словами, вирішити цю проблему допоможе розширення можливостей банків отримувати інформацію про потенційного позичальника, в тому числі кредитного реєстру НБУ.

Також, як зазначив Смолій, для захисту прав кредиторів необхідний договірний механізм врегулювання проблеми валютних кредитів фізичних осіб.

Крім того, голова НБУ вважає за необхідне підвищити ефективність судочинства, ввести інститут приватного виконання рішень, удосконалити продаж арештованого майна.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в лютому 2018 року прийняла закон про створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України.

Створення кредитної реєстру НБУ є зобов'язанням України в рамках меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом і умовою отримання третього траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

Наприкінці вересня 2017 року Національний банк у рамках підготовки до запуску кредитного реєстру постановою №94 змінив форми статистичної звітності банків про кредитування, зобов'язавши банки подавати звітність за новою формою у тестовому режимі з 1 жовтня.