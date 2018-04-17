Санкції США занурюють Росію у рецесію

При цьому російські санкції у відповідь спричинять ще більше погіршать економічну ситуацію в Росії.

Нові санкції США від 6 квітня проти "друзів Путіна" та пов'язаних із ними великих російських компаній спричинили падіння рубля, вартості акцій підприємств та біржових індексів. Буде ще гірше, прогнозують експерти Центру розвитку Вищої школи економіки (Москва). Якщо ж Кремль введе санкції у відповідь, то ситуація в російській економіці лише погіршиться.

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Про це повідомляє Gazeta.ru.

Експерти прогнозують зростання відтоку капіталу з Росії на 20 мільярдів доларів – до 49 мільярдів доларів протягом 2018 року. Долар у РФ подорожчає на 3,5-4 рублі (до 60-61 рубля). Ціни поповзуть угору й інфляція в підсумку вийде за межі цільового рівня Центробанку Росії.

Якщо не буде нових шоків, то ефекти від санкцій США будуть вичерпані протягом одного-двох років, але загалом, санкції неминуче продовжать спричиняти "негативний вплив на економічне зростання на більш фундаментальному рівні", викликаючи обмеження припливу іноземних інвестицій, ускладнення виходу на зовнішні ринки тощо.

У підсумку знизиться загальна конкурентоспроможність Росії, що призведе до обмеження довгострокових темпів зростання. Також очікують на вимушений розпродаж активів російських компаній, які потрапили під санкції, а також "значне зростання ризику і відповідне погіршення потоків капіталу".

Попередній прогноз інфляції в Росії становив 3,6%. Після введення американських санкцій експерти вже передбачають 4,1-4,3%.

За оцінками Центру розвитку ВШЕ, під дією перерахованих факторів очікуване зростання ВВП 2018 року (за середньорічної ціни нафти в 67 доларів) сповільниться від 1,9% (без санкцій) до 1,7%.

Нагадаємо, 6 квітня США розширили санкції проти Росії. В оновленому списку - 24 фізичних та 14 юридичних осіб. Як випливає з матеріалів Мінфіну США, в списку фігурують голова "Газпрому" Олексій Міллер, власник En+ Олег Дерипаска, голова ВТБ Андрій Костін, власник "Ренови" Віктор Вексельберг. На офіційному сайті Мінфіну США говориться, що ці люди так чи інакше пов'язані з ситуацією в Україні та Сирії.

У відповідь депутати Держдуми РФ запропонували заборонити ввезення до Росії низки американських товарів (алкоголю, тютюну, ліків тощо), обмежити співпрацю в деяких секторах (наприклад, в авіабудуванні), заборонити американцям працювати в Росії.

Пізніше адміністрація США повідомила, що розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії найближчим часом – перш за все, через події в Сирії.