Скільки мільйонерів в Україні: свіжі дані Фіскальної служби

Доходи понад мільйон гривень вже задекларували понад 1,3 тисячі осіб.

Доходи в розмірі понад мільйон гривень, отримані протягом 2017 року, на 11 квітня задекларували 1309 осіб, що на 43% перевищує показник відповідного періоду минулого року.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, найбільшу кількість мільйонерів зареєстровано в Києві - 615 осіб, або 47% від загальної кількості.

Фіскальна служба зазначила, що громадяни подали понад 246 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи, загальна сума задекларованого доходу становить 22,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, деклараційна кампанія 2018 року стартувала 1 січня. До 1 травня громадяни України повинні задекларувати доходи, отримані протягом 2017 року.

У ході деклараційної кампанії 2017 року про свої доходи за 2016 рік прозвітували 513 тис. українців. Загальна сума задекларованих доходів громадян становить 50,8 млрд грн, що на 4% перевищує показник попереднього року. Зобов'язання з податку на доходи фізосіб становлять 1,62 млрд грн, з військового збору - 226,5 млн грн.