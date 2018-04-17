У квітні не чекайте: у бюджеті немає грошей на підвищення "мінімалки"

За словами заступника міністра фінансів, підвищення "мінімалки" - до 4200 гривень коштувало б бюджету від 13 до 30 мільярдів гривень.

Державний бюджет України за підсумками першого кварталу не має в своєму розпорядженні засобами для підвищення мінімальної зарплати з 3723 гривень до 4200 гривень з квітня.

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Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів в Twitter з посиланням на слова заступника міністра Сергія Марченка.

"Дані Казначейства за підсумками першого кварталу 2018 року свідчать про те, що немає можливості підвищити мінімальну зарплату. До держбюджету надійшло 193,6 мільярда гривень. Це 96,9% від затвердженого показника на перший квартал 2018 року", - сказав Марченко.

Він зазначив, що якби "мінімалка" зросла з квітня 2018 до 4200 гривень, необхідно було б розширити видатки бюджету на цей рік мінімум на 13 мільярдів гривень.

"Якщо ж врахувати ще підвищення тарифного розряду ЄТС (єдиної тарифної сітки - УНІАН) у співвідношенні до "мінімалки" - треба близько 30 мільярдів гривень", - сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень.

У грудні 2017 року президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою підвищити мінімальну заробітну плату в 2018 році до 4100 гривень. Бюджет на 2018 рік передбачає підвищення мінімальної зарплати до 3723 гривень. При цьому в законі про держбюджет йдеться: "Кабінету міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками першого кварталу 2018 розглянути питання про можливість підвищення розміру мінімальної заробітної плати з визначенням його на рівні 4200 гривень в місяць з другого кварталу 2018 року".

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, рішення про можливість підвищення розміру мінімальної зарплати до 4100 гривень буде прийнято з урахуванням економічних підсумків першого кварталу 2018 року.