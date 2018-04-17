Українці за рік перерахували з Польщі майже 100 мільярдів гривень - посол

Він зазначив, що в Польщі цінують українських працівників, і вони допомагають розвитку польської економіки.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло заявляє, що українці, які працюють у Польщі, в 2017 році переказали в Україну майже 100 мільярдів гривень.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції на тему: "Польсько-українські відносини в політичній, економічній та гуманітарній сферах. Двосторонній торговельний обмін і технічна допомога Україні".

За словами посла, українські громадяни в Польщі є найчисленнішою групою іноземців, які найчастіше в'їжджають в країну і залишаються з метою проживання, навчання і роботи. Також вони лідирують серед іноземців, які звертаються з проханням про отримання польського громадянства.

"Працівників з України цінують в Польщі. Вони допомагають розвитку польської економіки, але трудова міграція є явищем також корисним і для України. Українці надсилають заощадження своїм родинам в Україні. Таким чином, згідно з оцінками, за минулий рік з Польщі в Україну було перераховано майже 100 мільярдів гривень", - підкреслив Пекло.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Бартош Цихоцки заявив, що українські робітники в 2017 році перерахували з Польщі в Україну суму, що дорівнює 3-4% українського ВВП.

Він зазначив, що у Польщі навчаються або працюють більше 1 мільйона громадян України.