Адвалор може стати ефективним способом поповнити бюджет за рахунок сигарет – Стрекаль

Сьогодні уряду пропонують підняти ставку адвалора з нинішніх 12% до 20%.

Європейський досвід показує, що ефективне використання адвалорної ставки акцизу при оподаткуванні сигарет, може стати додатковим джерелом надходжень до бюджету.

Про це в інтерв'ю ZIK розповів директор з корпоративних та правових питань Imperial Tobacco в Центральній Європі, Україні, Молдові та країнах Кавказу Олег Стрекаль.

«В європейських країнах залежно від особливостей ринку існує різний підхід. В Італії ставка адвалора становить 50-51%, а в Швеції тільки 1%. Наші конкуренти говорять про Швецію, при цьому вони мовчать про Італію. Але якщо ми візьмемо, грубо кажучи, середню «температуру по лікарні», то середня ставка адвалора в Європі становить приблизно 22%», - сказав він.

Олег Стрекаль зазначив, що сьогодні уряду пропонують підняти ставку адвалора з нинішніх 12% до 20%.

«Є компромісний варіант, який часто використовують у ЄС. Ми пропонуємо підвищувати надходження до бюджету за рахунок нормального класичного підвищення акцизного податку, причому всіх його компонентів: і специфічної частини, і адвалорної частини. І тут криються додаткові мільярди для держбюджету», - сказав він.

Якщо адвалор підняти до 20%, тоді адвалорний податок буде платити абсолютно весь ринок.

«І тоді виходить соціальна справедливість, оскільки навіть сигарети без фільтра будуть платити адвалор, але він буде невеликий, але все одно він буде. Підхід однаковий до всіх. Додаткові надходження до бюджету становитимуть більше 6 млрд грн», - пояснив Стрекаль.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Міністерство фінансів підготувало законопроект, який де-факто призведе до підвищення ціни на дешеві сигарети до майже 27 грн проти нинішніх 18-22. Така ініціатива Мінфіну, за оцінками експертів, негативно позначиться на соціально-економічному стані споживачів бюджетних сигарет (робітників, селян, військових та пенсіонерів), а також загрожує втратою ринку для українських середніх і дрібних компаній, які виробляють дешеві марки сигарет.