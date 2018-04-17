МВФ погіршив прогнози щодо економіки та інфляції в Україні

МВФ зберіг прогноз зростання економіки України цього року на рівні 3,2% і погіршив прогноз інфляції до 11%

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України цього року на рівні 3,2% і погіршив прогноз щодо інфляції до 11% з 10%.

Читайте такожСвітовий банк: інфляція в Україні залишиться високою через зростання зарплат бюджетників

Такі дані містяться в аналітичному матеріалі МВФ про перспективи світової економіки, опублікованому Фондом.

При цьому, МВФ погіршив прогноз зростання економіки України в 2019 році до 3,3% з 3,5%, а інфляції - до 8% з 7%.

Також Фонд прогнозує безробіття в Україні в 2018-2019 роках на рівні 9,2% і 8,8%, відповідно.

Серед країн СНД, які є чистими імпортерами енергоресурсів (Україна, Білорусь, Грузія, Вірменія, Таджикистан, Киргизія, Молдова), прогноз зростання економіки України на 2018-2019 роки є одним із найбільш скромних - нижчі прогнози тільки для Білорусі. При цьому прогноз щодо інфляції на 2018-2019 роки для України є практично найгіршим серед всіх країн СНД - інфляція на більш високому рівні прогнозується тільки в Узбекистані.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики України поліпшила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними оцінками.

Інфляція в Україні в березні 2018 року сповільнилася в річному вираженні до 13,2% з 14% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році до 3,4% при інфляції 8,9%, уряд - зростання на 3% при інфляції 9%, Світовий банк - зростання 3,5% при інфляції 10%.

Довідка УНІАН. Україна є асоційованим, а не постійним членом СНД. Однак МВФ включає Україну в цю групу країн у зв'язку зі схожістю економічної структури і географічним положенням.