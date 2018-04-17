Мінфін розраховує отримати $2 мільярди від МВФ в травні-червні

За словами міністра фінансів, Україні необхідно для отримання траншу вирішити декілька питань, зокрема щодо створення антикорупційного суду.

Україна розраховує отримати черговий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду на суму 2 млрд дол. у травні-червні цього року.

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Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства фінансів з посиланням на слова міністра Олександра Данилюка.

За словами Данилюка у інтерв'ю одному з телеканалів, Україні необхідно для отримання траншу вирішити кілька питань, зокрема - ухвалення закону про створення антикорупційного суду.

"Це має бути закон, який вдасться ефективно і швидко імплементувати, це є ключовим», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України прогнозує отримання чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду на початку третього кварталу цього року.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і заявив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, ухвалити закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність до імпортного паритету, створити антикорупційний суд і ухвалити бюджет на 2018 рік із дефіцитом не більш як 2,5% ВВП.