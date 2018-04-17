Порошенко призначив третього з чотирьох членів Ради Нацбанку за квотою президента

Членом ради став Микола Каленський - директор Центрального сховища НБУ.

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 17 квітня 2018 року призначив членом Ради Національного банку, терміном на п'ять років, Миколу Каленського, який в даний час займає посаду директора Центрального сховища НБУ.

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Як повідомляється на сайті Нацбанку, з призначенням Каленського президент призначив трьох із чотирьох членів ради за своєю квотою.

За інформацією НБУ, Каленський повністю відповідає законодавчим вимогам для призначення на цей пост, маючи спеціальну освіту і більше 40 років досвіду роботи у фінансовій і управлінській сферах.

Зокрема, Каленський працює в системі НБУ з 2011 року, в тому числі з квітня 2016 року – на посаді директора Центрального сховища, успішно забезпечуючи прийом, видачу банкнот і монет регіональним підрозділам регулятора і банкам, облік і зберігання банкнот і монет, перевезення готівкових грошей.

Також Каленський має досвід роботи на керівних посадах в Контрольно-ревізійному управлінні, Міністерстві фінансів України, Державній митній службі, Апараті Верховної Ради.

У 1980 році Каленський закінчив Тернопільський державний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит». Має звання кандидата економічних наук, заслуженого економіста України.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко в жовтні 2016 року своїм указом призначив членами Ради НБУ, яка формується головою держави та Верховною Радою, Богдана Данилишина та Василя Фурмана.

Верховна Рада призначила нових членів Ради НБУ за парламентською квотою в липні 2016 року. В тому числі, до складу ради увійшли Віктор Козюк, Олена Щербакова, Тимофій Милованов і Віра Ричаківська.

Голова НБУ Яків Смолій входить до складу Ради НБУ за посадою.