Гривня зміцнилася на міжбанку до 16,05 за долар

16:18, 12 листопада 2014
Фінанси
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Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку у середу, 12 листопада, до закриття торгів зросли до значень 15,73/16,05 грн/дол.

Фото УНИАН

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку гривня зросла на 20 копійок - до 15,7300/16,0500 гривень за долар.

Котирування гривні щодо євро піднялися до 19,6062/20,0031 грн/євро.

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Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів встановилися на рівні 0,3394/0,3465.

Нагадаємо, вчора до закриття міжбанку гривня впала до нового історичного мінімуму - 16,25 за долар.

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