Гривня зміцнилася на міжбанку до 16,05 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку гривня зросла на 20 копійок - до 15,7300/16,0500 гривень за долар.

Котирування гривні щодо євро піднялися до 19,6062/20,0031 грн/євро.

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Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів встановилися на рівні 0,3394/0,3465.

Нагадаємо, вчора до закриття міжбанку гривня впала до нового історичного мінімуму - 16,25 за долар.