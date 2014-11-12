Гривня зміцнилася на міжбанку до 16,05 за долар
16:18, 12 листопада 2014Фінанси
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Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку у середу, 12 листопада, до закриття торгів зросли до значень 15,73/16,05 грн/дол.
Гривня на міжбанку після вчорашнього падіння зросла на 20 копійок / Фото УНІАН
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку гривня зросла на 20 копійок - до 15,7300/16,0500 гривень за долар.
Котирування гривні щодо євро піднялися до 19,6062/20,0031 грн/євро.
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Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів встановилися на рівні 0,3394/0,3465.
Нагадаємо, вчора до закриття міжбанку гривня впала до нового історичного мінімуму - 16,25 за долар.
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